Взяточник и экс-глава Минздрава просится на СВО вместо тюрьмы
Яков Сандаков захотел лечить людей и участвовать в эвакуации раненых на СВО
Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Обложка © Сайт правительства Иркутской области
Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков заявил, что вместо тюрьмы хочет в зону проведения Специальной военной операции. С данным ходатайством 27 августа на заседании выступил защитник обвиняемого, адвокат Владислав Егоров.
Напомним, что экс-министра посадили по делу о взяточничестве, превышении должностных полномочий и легализации незаконно полученных средств. В рамках ходатайства адвокат потребовал суд выделить дело в отношении Сандакова в отдельное производство и приостановить его в связи с возможной отправкой подзащитного на СВО.
«Сандакову выдано отношение на призыв, и он спланирован к прохождению службы по контракту на должности водителя роты обеспечения. Войсковая часть имеет пункт временной дислокации в зоне СВО на территории ДНР и ЛНР и принимает участие в боевых действиях», — зачитал документ адвокат бывшего министра. Текст приводит ircity.ru.
Также у Сандакова имеется медицинское образование и лицензия на соответствующую деятельность. На СВО он планирует принимать участие в эвакуационных мероприятиях в зоне боестолкновений. Правда, сторона обвинения такую идею не поддержала. Гособвинитель заметила, что заявление представителей Сандакова ничем не обосновано.
Ранее на СВО ушёл начальник отдела правового управления правительства Белгородской области Андрей Чарыков. Об этом коллегам рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время совещания с региональным правительством. Напарники пожелали Чарыкову «выполнения всех боевых задач», поблагодарили за работу и пример, который он показал молодёжи. Также Гладков добавил, что вся область будет ждать его дома.