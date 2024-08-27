Взяточник и экс-глава Минздрава просится на СВО вместо тюрьмы

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков заявил, что вместо тюрьмы хочет в зону проведения Специальной военной операции. С данным ходатайством 27 августа на заседании выступил защитник обвиняемого, адвокат Владислав Егоров.

Напомним, что экс-министра посадили по делу о взяточничестве, превышении должностных полномочий и легализации незаконно полученных средств. В рамках ходатайства адвокат потребовал суд выделить дело в отношении Сандакова в отдельное производство и приостановить его в связи с возможной отправкой подзащитного на СВО.

«Сандакову выдано отношение на призыв, и он спланирован к прохождению службы по контракту на должности водителя роты обеспечения. Войсковая часть имеет пункт временной дислокации в зоне СВО на территории ДНР и ЛНР и принимает участие в боевых действиях», — зачитал документ адвокат бывшего министра. Текст приводит ircity.ru.

Также у Сандакова имеется медицинское образование и лицензия на соответствующую деятельность. На СВО он планирует принимать участие в эвакуационных мероприятиях в зоне боестолкновений. Правда, сторона обвинения такую идею не поддержала. Гособвинитель заметила, что заявление представителей Сандакова ничем не обосновано.