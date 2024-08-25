Воюют на самых напряжённых участках: В ДНР рассказали об ушедших на СВО шахтёрах

В Донецкой Народной Республике более 400 горняков шахты «Шахтёрская-Глубокая» с началом спецоперации отправились защищать свою страну. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель шахты Игорь Орлов в День шахтёра.

По его словам, сейчас большая часть этих шахтёров продолжает службу в составе российских военных подразделений. Он также отметил, что несмотря на участие в спецоперации, за шахтёрами сохраняется рабочее место, и они продолжают накапливать стаж работы.

«Они числятся... Есть такой указ, которые здесь шахтёры воюющие, то за ними рабочее место сохраняется и им идёт «подземный» стаж. Зарплату правда им не платят в шахте», — сообщил руководитель шахты.

Шахтёры продолжают уходить на службу, и недавно несколько работников подписали контракт с Вооружёнными силами РФ. Орлов подчеркнул, что горняки гордятся боевыми заслугами своих коллег.

«Где мои ребята, там, как правило, всегда победа. Так уж получается, что они у меня на самых напряжённых участках воюют», — добавил руководитель.