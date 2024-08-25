Путин пообещал добиваться возрождения угледобычи в Донбассе

Глава государства Владимир Путин поздравил работников российской угольной промышленности с профессиональным праздником. В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, президент отметил значимость их труда для экономики страны и жизни регионов.

Путин подчеркнул, что угольная отрасль, охватывающая территории от Дальнего Востока до Арктики, играет ключевую роль в экономике России. Кузбасс, как центр угледобычи, выделяется особенно: здесь добывается более половины всего российского угля, и празднование Дня шахтёра в регионе стало поистине масштабным событием, сопоставимым с Новым годом.

Глава государства Владимир Путин поздравил работников российской угольной промышленности с профессиональным праздником. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент подчеркнул, что сегодня более 150 тысяч горняков отмечают свой профессиональный праздник. Путин подчеркнул важность их работы, которая требует не только навыков, но и мужества и готовности прийти на помощь в любую минуту.

Особое внимание было уделено памяти первопроходцев Донбасса и тем усилиям, которые направлены на возрождение угледобычи и металлургии в этом регионе. Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие угольной отрасли и отметил, что её успехи будут способствовать благополучию и будущему страны.

«Мы помним и великие заслуги шахтёров-первопроходцев Донбасса и будем делать всё возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли», — подчеркнул президент.

В заключение он выразил признательность семьям шахтёров, отметив, что без их поддержки труд в такой сложной и опасной сфере был бы невозможен. Он заверил, что уголь остаётся необходимым ресурсом и выразил уверенность в новых успехах работников угольной промышленности на благо России.