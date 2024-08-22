Путин поздравил граждан с Днём флага России

«Хочу напомнить, что сегодня мы чествуем наш государственный флаг, который наряду с гимном и с гербом страны является одним из основных символов нашего государства», — указал российский лидер перед совещанием с членами Правительства.

Путин отметил, что триколор является важнейшим символом российской государственности. Он напомнил, что когда-то юный царь Петр I вышел с ним в Белое море, и потом на протяжении веков под этим флагом наша страна укрепляла своё могущество, становилась великой мировой державой. По мнению президента, наши воины столетиями под этим знаменем защищали Родину и народ — так же, как это делают сегодня в зоне боевых действий герои нашего времени. Триколор объединяет всё государство, всё общество, уверен он.