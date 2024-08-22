Путин поздравил граждан с Днём флага России
Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём Государственного флага. По словам главы государства, российский триколор — символ объединения общества и государства.
Путин поздравил граждан с Днём флага России. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Хочу напомнить, что сегодня мы чествуем наш государственный флаг, который наряду с гимном и с гербом страны является одним из основных символов нашего государства», — указал российский лидер перед совещанием с членами Правительства.
Путин отметил, что триколор является важнейшим символом российской государственности. Он напомнил, что когда-то юный царь Петр I вышел с ним в Белое море, и потом на протяжении веков под этим флагом наша страна укрепляла своё могущество, становилась великой мировой державой. По мнению президента, наши воины столетиями под этим знаменем защищали Родину и народ — так же, как это делают сегодня в зоне боевых действий герои нашего времени. Триколор объединяет всё государство, всё общество, уверен он.
«Я хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан страны поздравить с этим праздником», – заключил Путин.
Ранее Life.ru публиковал историю значимого для страны праздника — Дня Государственного флага РФ. 22 августа по всей стране развешены триколоры, сопровождающие историю страны добрые три века. Между тем опрос показал, что 63% россиян испытывают гордость и патриотизм при виде триколора. В Москве на Поклонной горе выступил певец Shaman — именно там развернули один из самых больших флагов РФ. К поздравлениям присоединились также жители Кипра.
Telegram / Кремль. Новости