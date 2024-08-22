"Ассоль" подняла флаг России под Чёрным морем
Дайверы в День флага России погрузились под воду в Крыму вместе с триколором
Дайвер в Крыму с флагом России и арт-объект «Ассоль». Обложка © Telegram / Культурный Першин
К поздравлениям с Днём Государственного флага России присоединились дайверы из Крыма. Специалисты, выполняющие опасную работу, погрузились под воду вместе с триколором, сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».
Дайверы в Крыму поздравили граждан с Днём Государственного флага РФ. Видео © Telegram / Культурный Першин
«Флаг нашей страны отражает историю и традиции, и связывает воедино её прошлое, настоящее и будущее», — говорится в сообщении.
Дайверы с триколором погрузили в подводный арт-парк «Таврида» в акватории Чёрного моря под Судаком и "вручили" флаг стоящей на дне "Ассоль". Скульптура девушки создана дизайнером Римом Шамсиным.
Ранее Life.ru публиковал историю значимого для страны праздника — Дня Государственного флага РФ. 22 августа по всей стране развешены триколоры, сопровождающие историю страны добрые три века. Между тем опрос показал, что 63% россиян испытывают гордость и патриотизм при виде триколора. В Москве на Поклонной горе выступил певец Shaman — именно там развернули один из самых больших флагов РФ.