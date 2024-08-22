"Ассоль" подняла флаг России под Чёрным морем

К поздравлениям с Днём Государственного флага России присоединились дайверы из Крыма. Специалисты, выполняющие опасную работу, погрузились под воду вместе с триколором, сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».





Дайверы в Крыму поздравили граждан с Днём Государственного флага РФ. Видео © Telegram / Культурный Першин

«Флаг нашей страны отражает историю и традиции, и связывает воедино её прошлое, настоящее и будущее», — говорится в сообщении.