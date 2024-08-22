Жители Кипра развернули 54-метровый триколор в честь Дня флага России

Кипр поздравил Россию с Днём государственного флага. Множество людей вышли на улицу и развернули 54-метровый триколор. Помимо пешеходов участниками кипрского праздника стали и автомобилисты.

Кипр поздравил Россию с Днём Государственного флага. Видео © Life.ru

На Кипре прошёл полноценный автопробег по центральным улицам. Люди с флагами России прокатились, посигналили и поморгали прохожим. Десятки машин сопровождала полиция.

Пока одни поздравляли Россию с праздником за рулём, другие сделали это пешком. Добровольцы растянули и пронесли по улицам 54-метровый флаг. Он стал символом единства и гордости за великую Родину.

Жители захотели выразить свою приверженность к государственным символам нашей страны и укрепить культурные связи между Кипром и Россией. Во время шествия они скандировали «Россия! Россия!» и исполняли песню Олега Газманова «Вперёд Россия».

Организатором мероприятия стало Международное движение русофилов — Отделение Кипра и Координационный совет российских соотечественников Кипра. Целый день на улице находились правоохранительные службы, которые обеспечивали безопасность жителей.