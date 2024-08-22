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22 августа, 10:50

Жители Кипра развернули 54-метровый триколор в честь Дня флага России

54-метровый российский флаг на Кипре. Обложка © Life.ru

54-метровый российский флаг на Кипре. Обложка © Life.ru

Кипр поздравил Россию с Днём государственного флага. Множество людей вышли на улицу и развернули 54-метровый триколор. Помимо пешеходов участниками кипрского праздника стали и автомобилисты.

Кипр поздравил Россию с Днём Государственного флага. Видео © Life.ru

На Кипре прошёл полноценный автопробег по центральным улицам. Люди с флагами России прокатились, посигналили и поморгали прохожим. Десятки машин сопровождала полиция.

Пока одни поздравляли Россию с праздником за рулём, другие сделали это пешком. Добровольцы растянули и пронесли по улицам 54-метровый флаг. Он стал символом единства и гордости за великую Родину.

Жители захотели выразить свою приверженность к государственным символам нашей страны и укрепить культурные связи между Кипром и Россией. Во время шествия они скандировали «Россия! Россия!» и исполняли песню Олега Газманова «Вперёд Россия».

Организатором мероприятия стало Международное движение русофилов — Отделение Кипра и Координационный совет российских соотечественников Кипра. Целый день на улице находились правоохранительные службы, которые обеспечивали безопасность жителей.

Олег Газманов отметил День флага фантастическим клипом на песню «Русский мир»
Олег Газманов отметил День флага фантастическим клипом на песню «Русский мир»

В честь праздника Life.ru уже успел рассказать о самых значимых триколорах за период существования России. Для наших читателей мы выпустили большой материал о флаге, который побывал в космосе или о флаге царя московского 1693 года написали в честь Дня Государственного флага РФ. Подробнее — читайте здесь.

Наталья Афонина
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