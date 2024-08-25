Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне спецоперации
Минобороны: ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действия группировки «Восток»
Подразделения группировки российских войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике противника в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны, ВС РФ также улучшили тактическое положение.
«Нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Водяное, Шахтёрск, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области», — говорится в сообщении.
Также российские бойцы отразили две контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противники составили до 130 военнослужащих. Также ВСУ лишились техники, в том числе боевой машины пехоты, боевой бронированной машины, 155-мм САУ Caesar французского производства, двух станций РЭБ «Буковель-AD» и пяти автомобилей.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ