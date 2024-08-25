Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне спецоперации

Подразделения группировки российских войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике противника в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны, ВС РФ также улучшили тактическое положение.

«Нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Водяное, Шахтёрск, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области», — говорится в сообщении.