До 630 военнослужащих составили суточные потери ВСУ в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск ВС России. Как сообщает пресс-служба Минобороны, противник также лишился, в частности, американского танка "Abrams" и 17 автомобилей.

Наши бойцы же улучшили своё тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 32-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты. Тяжелее всего противнику пришлось в районах населённых пунктов Переездное, Зализнянское, Григоровка, Райгородок, Часов Яр, Курдюмовка, Плещеевка, Курахово, Катериновка и Константиновка в ДНР. Также была отражена контратака формирований 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

«Противник потерял за сутки до 630 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевую бронированную машину и 17 автомобилей», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены американская 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119, которое Киев также получил от американцев. Кроме того, были поражены три склада противника с боеприпасами.