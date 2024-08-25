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25 августа, 11:27

Российские артиллеристы уничтожили украинскую РСЗО «Град» в курском приграничье

МО: ВС России уничтожили РСЗО «Град» ВСУ в приграничном районе Курской области

Российские войска уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ в приграничном районе Курской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, местоположение вражеской техники установила разведка группировки войск «Север».

Кадры уничтожения украинской РСЗО «Град» в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» боевая машина РСЗО «Град» боевиков ВСУ была уничтожена, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

На обнародованных кадрах видно, как после попадания снаряда над украинской РСЗО поднимается столб дыма.

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Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили и сорвали восемь атак ВСУ в Курской области. В результате противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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