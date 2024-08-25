Российские артиллеристы уничтожили украинскую РСЗО «Град» в курском приграничье

«В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» боевая машина РСЗО «Град» боевиков ВСУ была уничтожена, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

На обнародованных кадрах видно, как после попадания снаряда над украинской РСЗО поднимается столб дыма.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили и сорвали восемь атак ВСУ в Курской области. В результате противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.