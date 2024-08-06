Суд отклонил апелляцию Кибовского и оставил его в СИЗО
Мосгорсуд счёл законным арест бывшего главы департамента культуры Кибовского
Александр Кибовский. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Московский городской суд признал законным арест экс-руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, который проходит по делу мошенничестве и взятках в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы <...>, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения", — говорится в сообщении.
Как пишет РИА "Новости", его адвокат планирует писать заявление в полицию на экс-главу Мосгорпарка Викторию Хабалонову по факту дачи, как утверждает защита, ложных показаний против Кибовского.
Напомним, что сообщения о задержании Кибовского появились 17 июля. С 2010 года он занимал должность министра правительства столицы и был главой департамента культуры. В 2023 его освободили от должности. Следствие инкриминирует чиновнику восемь эпизодов покушения на взятку и одном — мошенничества. Сумма всех взяток Кибовского оценивается в сто миллионов рублей. В июле Кибовского отправили под стражу.