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6 августа, 11:53

Суд отклонил апелляцию Кибовского и оставил его в СИЗО

Мосгорсуд счёл законным арест бывшего главы департамента культуры Кибовского

Александр Кибовский. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Александр Кибовский. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Московский городской суд признал законным арест экс-руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, который проходит по делу мошенничестве и взятках в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы <...>, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Как пишет РИА "Новости", его адвокат планирует писать заявление в полицию на экс-главу Мосгорпарка Викторию Хабалонову по факту дачи, как утверждает защита, ложных показаний против Кибовского.

Бывшего главу департамента культуры Москвы арестовали
Бывшего главу департамента культуры Москвы арестовали

Напомним, что сообщения о задержании Кибовского появились 17 июля. С 2010 года он занимал должность министра правительства столицы и был главой департамента культуры. В 2023 его освободили от должности. Следствие инкриминирует чиновнику восемь эпизодов покушения на взятку и одном — мошенничества. Сумма всех взяток Кибовского оценивается в сто миллионов рублей. В июле Кибовского отправили под стражу.

Николай Рюмин
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