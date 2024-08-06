Суд отклонил апелляцию Кибовского и оставил его в СИЗО

Московский городской суд признал законным арест экс-руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, который проходит по делу мошенничестве и взятках в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы <...>, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения", — говорится в сообщении.