Арестованный в Москве за взятки экс-военком Тригилёв попросился на СВО

Обвиняемый в получении взяток экс-военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилёв написал заявление с просьбой отправить его в зону проведения специальной военной операции. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил его адвокат Дмитрий Чуков.

«Тригилёв подписал контракт с Минобороны о прохождении службы в зоне СВО. Он обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя Следственного комитета о заключении контракта. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошёл медкомиссию, собеседование», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам представителя защиты, расследование уголовного дела в связи с этим может быть приостановлено. Осталось дождаться, когда контракт со своей стороны подпишет представитель Минобороны РФ, и тогда Тригилёва отправят на СВО. При этом адвокат напомнил, что экс-военком добровольно покинул пост.

Между тем суд продлил арест Тригилёву до декабря. При этом сам он не признал вину, воспользовавшись статьёй 51 Конституции, которая позволяет не давать показаний против себя самого.