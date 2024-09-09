Защита подала жалобу на арест генерала Муминджанова по делу о взятке
Генерал-майор Валерий Муминджанов в день своего ареста. Фото © Life.ru
Защита подала жалобу на арест замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова. Об этом журналистам сообщила адвокат генерал-майора Карина Лубенец.
Генерал обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Муминджанов, занимая должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны, за взятку не менее 20 миллионов рублей поспособствовал заключению договоров с определёнными коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Своей вины он не признаёт.
«Я подала апелляцию на решение суда заключить Муминджанова под стражу», — приводит слова адвоката ТАСС.
Ранее следствие установило, что у высокопоставленного офицера Валерия Муминджанова и его семьи солидный список недвижимости в столице и Воронеже, общая стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. Известно, что официальное имущество Муминджанова — квартира и внедорожник на 10 миллионов рублей, а вот остальные 110 миллионов вызывают у следствия вопросы.