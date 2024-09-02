Задержанный за взятку замкомандующий ЛВО скрывал многомиллионное имущество
SHOT: 110 млн имущества замкомандующего ЛВО Муминджанова записаны "иначе"
Замкомандующего Ленинградского военного округа Валерий Мумиджанов. Обложка © Минобороны России
Официально экс-замкомандующий ЛВО Валерий Муминджанов имеет квартиру и внедорожник, стоимость которых не превышает 10 миллионов. Остальные 110 миллионов имущества, которые обнаружил следственный комитет, записаны на военного "иначе", сообщает SHOT.
Выяснилось, что в официальной собственности экс-главы Департамента ресурсного обеспечения Минобороны имеется квартира в военном городке в Воронеже, где он был начальником вещевой службы бригады материального обеспечения 20-й армии, а также машина Land Rover Freelander.
Кроме того, появилась информация, что Муминджанов курировал материально-техническое обеспечение войск, дислоцированных не только на территории Российской Федерации, но и за её пределами: в частности — группировки войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Напомним, в отношении замкомандующего ЛВО Валерия Муминджанова возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следственные действия позволили выявить, что в собственности генерал-майора и его родных есть немало недвижимости в Москве и Воронеже, общей стоимостью свыше 120 миллионов. Также вскрылось, что военный «взял на лапу» около 20 миллионов рублей. Сейчас офицер задержан, ему определяют меру пресечения.