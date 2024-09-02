Замкомандующего ЛВО Валерия Муминджанова задержали за взятку в 20 млн рублей

В отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — указано в публикации.

Согласно информации следствия, находясь на должности главы Департамента ресурсного обеспечения МО РФ и отвечая за вещевое обеспечение ВС РФ, он отвечал за заключение договоров с коммерческими организациями на поставки обмундирования, в частности в зону проведения спецоперации, на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. При этом он получил взятку на сумму более 20 миллионов.

Следственные действия позволили выявить, что в собственности генерал-майора и его родных есть немало недвижимости в Москве и Воронеже, общей стоимостью свыше 120 миллионов, законность их получения Мумиджановым и его семьёй выясняется. Сейчас офицер задержан, ему определяют меру пресечения.