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31 августа, 12:43

СК завёл дело о взятках при заключении контрактов с МО против четырёх человек

Автомобиль Следственного комитета в Москве. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета в Москве. Обложка © Life.ru

В отношении четырёх человек заведено уголовное дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны на завершение ремонта корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурантами являются трое бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, подозреваемые по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», а также генеральный директор, проходящий по статье «Дача взятки».

Указывается, что 17 мая министерство заключило с компанией госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ в медицинском учреждении. В качестве субподрядчика было выбрано общество с ограниченной ответственностью. По версии следствия, коррупционные махинации совершались с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года.

«Генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителя военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации», — говорится в сообщении.

В деле экс-главы управления МО Демчика фигурируют контракты на головные уборы
В деле экс-главы управления МО Демчика фигурируют контракты на головные уборы

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал следственные действия в отношении экс-служащих Минобороны. По словам представителя Кремля, это является частью регулярной, планомерной работы правоохранителей.

Матвей Константинов
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