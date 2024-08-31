В деле экс-главы управления МО Демчика фигурируют контракты на головные уборы
При разбирательстве по делу о взяточничестве бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика обнаружили контракты на пошив головных уборов для военного ведомства. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.
«По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России», — сказал собеседник агентства.
Напомним, полковник запаса Демчик, занимавший до апреля 2018 года должность начальника Вещевого управления Минобороны России, получил от гендиректора одной из компаний четыре миллиона рублей — ради помощи в заключении госконтрактов. За это и был задержан Следственным комитетом, после чего отправлен в СИЗО. Life.ru рассказывал, чем владелец фигурант очередного коррупционного дела. Оказалось, что после вступления Демчика в должность гендиректора «Текстильной торговой компании» она начала получать множество контрактов.
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