В сотни раз: Текстильная фирма неожиданно озолотилась при арестованном экс-главе управления МО Демчике

Бывшего главу Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки четыре миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба 235-го гарнизонного суда в беседе с ТАСС.

"Мера пресечения в отношении Демчика была избрана в минувшую пятницу (2 августа. — Прим. Life.ru). Апелляционная жалоба на его арест в суд не поступала", — сказала представитель суда.

Судя по открытым данным, в 2020 году Демчик занял пост заместителя генерального директора в ООО "Текстильная торговая компания" и тогда госконтракты еле добирались до полумиллиона рублей. Уже в следующем году показатель вырос до 303 миллионов рублей. Ещё один год спустя компания взяла контракт на 1,4 миллиарда рублей. Чаще всего организация поставляла продукцию для ФСИН, скорой помощи, МВД и МЧС.