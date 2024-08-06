В сотни раз: Текстильная фирма неожиданно озолотилась при арестованном экс-главе управления МО Демчике
Экс-главу управления МО Демчика отправили в СИЗО ещё 2 августа
Бывшего главу Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки четыре миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба 235-го гарнизонного суда в беседе с ТАСС.
"Мера пресечения в отношении Демчика была избрана в минувшую пятницу (2 августа. — Прим. Life.ru). Апелляционная жалоба на его арест в суд не поступала", — сказала представитель суда.
Судя по открытым данным, в 2020 году Демчик занял пост заместителя генерального директора в ООО "Текстильная торговая компания" и тогда госконтракты еле добирались до полумиллиона рублей. Уже в следующем году показатель вырос до 303 миллионов рублей. Ещё один год спустя компания взяла контракт на 1,4 миллиарда рублей. Чаще всего организация поставляла продукцию для ФСИН, скорой помощи, МВД и МЧС.
Кроме того, росли и финансовые показателим "компании": если в 2019 году она задекларировала чистую прибыль в 187 тысяч рублей, то в 2020 году — 1,6 миллиона.
Напомним, полковник запаса Демчик, который до апреля 2018 года занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны России, получил от гендиректора одной из компаний четыре млн рублей — ради помощи в заключении госконтрактов. За это и был задержан Следственным комитетом. Life.ru рассказывал, чем владелец фигурант очередного коррупционного дела.
Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov