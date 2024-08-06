Арестован ещё один бывший чиновник Минобороны – экс-глава Вещевого управления

Суд арестовал бывшего начальника Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, его подозревают в получении взятки, подробности дела сообщает Следственный комитет.

По данным СК, полковник запаса Демчик, который до апреля 2018 года занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны России, получил от гендиректора одной из компаний 4 млн рублей — ради помощи в заключении госконтрактов.

"Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооружённых Сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере 4 млн рублей", — говорится в сообщении СК РФ.

После этого, в 2017-2018 годах, эта компания действительно была привлечена в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещей для Армии. За это время с ней заключили и 26 договоров на сумму более 574 млн рублей.

В связи с этим 235 гарнизонный военный заключил Демчика под стражу по уголовному делу о получение взятки в особо крупном размере. Сейчас также рассматривается вопрос о возбуждении дела в отношении гендиректора вышеуказанной компании.