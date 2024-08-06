Земля и иномарки: Life.ru выяснил, чем владел арестованный экс-глава вещевого управления МО

Арестованный бывший начальник вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик владел земельным участком почти на 700 квадратов и тремя автомобилями, одну из которых он записал на супругу. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в собственности у Демчика был участок на 696 квадратных метров, трёхкомнатная квартира площадью 83 квадрата на улице Марьинский Парк в столице и три машины: KIA Sorento, Mercedes-Benz GLE и BMW Х1 (авто принадлежало жене военного). В Минобороны Демчик работал до апреля 2018 года.

За это время в адрес бывшего начальника вещевого управления МО РФ поступало немало жалоб о плохом качестве формы. Одна из них была от родителей призывников Военного института Военной академии МТО. В итоге было найдено сто пар обуви, которые оказались негодными. Ответственным за это был Демчик. После увольнения из министерства он стал заместителем гендиректора ООО "Текстильная торговая компания". Эта компания имела несколько госконтрактов с управлениями ФСИН в Тверской и Новосибирской областях.