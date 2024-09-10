У арестованного в Москве за взятку военкома нашлась дорогая недвижимость

Арестованный за получение взяток военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилёв является владельцем дорогостоящей недвижимости, установило следствие. Об этом со ссылкой на документы суда сообщили РИА «Новости».

По данным правоохранителей, с осени 2022 года по лето 2023 года Тригилёв с сообщниками в лице начотделения призыва граждан на службу в ВС и врача-терапевта получил три взятки. За денежное вознаграждение комиссар выдавал военнообязанным липовые справки о негодности по состоянию здоровья.