У арестованного в Москве за взятку военкома нашлась дорогая недвижимость
Арестованный за получение взяток военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилёв является владельцем дорогостоящей недвижимости, установило следствие. Об этом со ссылкой на документы суда сообщили РИА «Новости».
По данным правоохранителей, с осени 2022 года по лето 2023 года Тригилёв с сообщниками в лице начотделения призыва граждан на службу в ВС и врача-терапевта получил три взятки. За денежное вознаграждение комиссар выдавал военнообязанным липовые справки о негодности по состоянию здоровья.
«Тригилёв имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», — установили в СК.
Неделей ранее на взятке попался ещё один крупный военный чиновник — замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов. Генерал-майор незаконно разбогател на 20 миллионов рублей, заключая контракты на поставку обмундирования в зону СВО. Впрочем, свою вину офицер не признал, а его адвокаты и вовсе потребовали отпустить подсудимого из-под ареста.
Telegram / Столичный СК