ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 14:30

Замкома ЛенВО Муминджанова обвинили в получении особо крупной взятки

Валерий Муминджанов. Обложка © Минобороны России

Валерий Муминджанов. Обложка © Минобороны России

Заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Следователями главного военного следственного управления СК России предъявлено обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову», — говорится в сообщении.

Генерал-майор Валерий Муминджанов не признаёт свою вину в получении взятки
Генерал-майор Валерий Муминджанов не признаёт свою вину в получении взятки

Напомним, что против Муминджанова возбудили уголовное дело в связи с получением взятки в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. Следствие выяснило, что у офицера и его семьи приличный список недвижимости в столице и Воронеже, общая стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. Известно, что официальное имущество Муминджанова — квартира и внедорожник на 10 миллионов рублей, а вот остальные 110 миллионов не проходят по декларациям. Офицер не признаёт вину.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров