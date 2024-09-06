Замкома ЛенВО Муминджанова обвинили в получении особо крупной взятки
Валерий Муминджанов. Обложка © Минобороны России
Заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Следователями главного военного следственного управления СК России предъявлено обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову», — говорится в сообщении.
Напомним, что против Муминджанова возбудили уголовное дело в связи с получением взятки в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. Следствие выяснило, что у офицера и его семьи приличный список недвижимости в столице и Воронеже, общая стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. Известно, что официальное имущество Муминджанова — квартира и внедорожник на 10 миллионов рублей, а вот остальные 110 миллионов не проходят по декларациям. Офицер не признаёт вину.