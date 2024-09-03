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3 сентября, 15:50

Генерал-майор Валерий Муминджанов не признаёт свою вину в получении взятки

Сегодня в Москве избирают меру пресечения заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову, которого обвиняют в получении взятки суммой более 20 миллионов рублей. Он свою вину не признаёт, передаёт корреспондент SHOT из зала суда.

Генерал-майор Валерий Муминджанов в зале суда. Видео © SHOT

По данным следствия, генерал-майор, занимая должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение военнослужащих, в том числе в зоне СВО, способствовал заключению договора с одной из коммерческих фирм.

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Напомним, что в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова возбудили уголовное дело в связи с получением взятки в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. Следствие установило, что у высокопоставленного офицера и его семьи солидный список недвижимости в столице и Воронеже, общая стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. Известно, что официальное имущество Муминджанова — квартира и внедорожник на 10 миллионов рублей, а вот остальные 110 миллионов вызывают у следствия вопросы.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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