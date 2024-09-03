Генерал-майор Валерий Муминджанов не признаёт свою вину в получении взятки

Сегодня в Москве избирают меру пресечения заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову, которого обвиняют в получении взятки суммой более 20 миллионов рублей. Он свою вину не признаёт, передаёт корреспондент SHOT из зала суда.