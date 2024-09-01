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1 сентября, 08:11

СМИ узнали о долге в 2 млрд рублей у фигуранта дела о взятках в гособоронзаказе

Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа на постройку военной клиники в Петербурге задолжал более 2 миллиардов рублей, поскольку не выполнил контрактные обязательства о строительстве и ремонте зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Та же фирма являлась субподрядчиком в другом контракте, касающемся строительства и реконструкции зданий Международного противоминного центра ВС РФ. В судебных документах сказано, что стороны согласовали договор в 2021 году, а в 2024 году «заказчик» обратился в суд с требованием взыскать с фирмы более 2 миллиардов рублей, поскольку та не исполнила свои обязательства по контракту.

Сумма задолженности перевалила за 1,7 миллиарда рублей. Суд встал на сторону истца и обязал выплатить не только долг по контракту, но и неустойку в размере более 300 миллионов рублей.

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Ранее по делу о хищениях при выполнении госконтрактов задержан глава АО "Военторг". По данным следствия, руководитель и сотрудники компании вместе с соучастниками украли более 400 миллионов рублей, завысив цену контрактов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Владимир Озеров
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