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31 августа, 14:29

Суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о крупном мошенничестве в «Сандоре»

Сергея Тетруашивили, который проходит по делу о крупном мошенничестве генерального директора компании «Сандора» Дмитрия Комлева, заключили под стражу. Решение вынес Мещанский суд города Москвы.

Сергея Тетруашвили заключили под стражу по делу о мошенничестве гендира компании «Сандора». Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Тетруашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2024 года. Он является фигурантом по делу арестованного ранее Комлева», — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

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Напомним, накануне Мещанский суд Москвы до 30 сентября арестовал генерального директора текстильной компании «Сандора» Дмитрия Комлева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. «Сандора» занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий, среди заказчиков фирмы числился «Военторг». Комлев возглавляет фирму с 2017 года. Подробности обвинений пока не раскрыты, но этот случай уже вызвал широкий общественный резонанс.

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Мария Любицкая
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