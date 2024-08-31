Суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о крупном мошенничестве в «Сандоре»

«Тетруашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2024 года. Он является фигурантом по делу арестованного ранее Комлева» , — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Напомним, накануне Мещанский суд Москвы до 30 сентября арестовал генерального директора текстильной компании «Сандора» Дмитрия Комлева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. «Сандора» занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий, среди заказчиков фирмы числился «Военторг». Комлев возглавляет фирму с 2017 года. Подробности обвинений пока не раскрыты, но этот случай уже вызвал широкий общественный резонанс.