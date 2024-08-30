Гендиректор текстильной фирмы "Сандора" арестован за крупное мошенничество

Мещанский суд Москвы арестовал до 30 сентября генерального директора текстильной компании «Сандора» Дмитрия Комлева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Обвинение предъявлено в связи с крупной финансовой махинацией, в которой, по версии следствия, предприниматель участвовал. Судебное разбирательство может обернуться для него десятью годами тюрьмы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "Сандора" Комлеву Дмитрию Петровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года», — заявили в пресс-службе суда.

Компания «Сандора» занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий, среди заказчиков фирмы числился и «Военторг». Комлев возглавляет фирму с 2017 года. Подробности обвинений пока не раскрыты, но этот случай уже вызвал широкий общественный резонанс.