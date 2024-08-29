Мосгорсуд оставил в СИЗО главу «Военторга» Павлова, обвиняемого в мошенничестве
Владимир Павлов в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Мосгорсуд оставил под стражей гендиректора «Военторга» Владимира Павлова. Фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере пробудет в СИЗО минимум до 30 сентября.
«Решение первой инстанции в отношении Павлова оставить без изменения, а апелляционную жалобу его защиты — без удовлетворения», — цитирует судью ТАСС.
Напомним, о задержании Владимира Павлова стало известно 1 августа. Главу «Военторга» уличили в хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны в особо крупном размере. Речь идёт об армейских «несессорах», Павлов не признаёт вину. Имущество фигурантов было арестовано. Также суд арестовал второго фигуранта дела — Тимура Исакова.