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29 августа, 10:57

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу «Военторга» Павлова, обвиняемого в мошенничестве

Владимир Павлов в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Владимир Павлов в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд оставил под стражей гендиректора «Военторга» Владимира Павлова. Фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере пробудет в СИЗО минимум до 30 сентября.

«Решение первой инстанции в отношении Павлова оставить без изменения, а апелляционную жалобу его защиты — без удовлетворения», — цитирует судью ТАСС.

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Напомним, о задержании Владимира Павлова стало известно 1 августа. Главу «Военторга» уличили в хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны в особо крупном размере. Речь идёт об армейских «несессорах», Павлов не признаёт вину. Имущество фигурантов было арестовано. Также суд арестовал второго фигуранта дела — Тимура Исакова.

Матвей Константинов
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