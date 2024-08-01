Суд арестовал второго фигуранта дела "Военторга" о хищении Тимура Исакова

Мещанский районный суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о хищении при исполнении госконтрактов АО "Военторг" с Минобороны Тимура Исакова. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Гендиректор "Военторга" во время судебного заседания. Видео © Life.ru

"Ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 сентября", — огласила решение судья.