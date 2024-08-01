Суд арестовал второго фигуранта дела "Военторга" о хищении Тимура Исакова
Мещанский районный суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о хищении при исполнении госконтрактов АО "Военторг" с Минобороны Тимура Исакова. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Гендиректор "Военторга" во время судебного заседания. Видео © Life.ru
"Ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 сентября", — огласила решение судья.
Адвокат Исакова Наталья Митусова заявила, что защита не согласна с мерой пресечения и будет просить обжаловать решение.
Напомним, ранее суд отправил в СИЗО гендиректора "Военторга" Владимира Павлова. Он отказался признать вину. Павлову вменяют хищение средств при исполнении госконтрактов для Министерства обороны в особо крупном размере. Речь идёт о поставках армейских "несессоров". В деле фигурируют лица из разных регионов России. Их имущество было арестовано. Подробнее о том, как красиво живут Владимир Павлов и его семья, — в материале Life.ru.
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