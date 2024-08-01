Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 12:39

Гендиректора "Военторга" Владимира Павлова отправили в СИЗО на два месяца

Гендиректора "Военторга" Владимира Павлова отправили в СИЗО на два месяца. Во время заседания в Мещанском суде он закрыл лицо от журналистов.

Гендиректор "Военторга" Владимир Павлов во время заседания в Мещанском суде закрыл лицо от журналистов. Видео © Life.ru

Павлов заявил, что ни одного факта своей вины не увидел ни по документам, ни по показаниям свидетелей. У гендиректора "Военторга" 4 детей и 5 внуков, по его словам, ему 67 лет и он никуда не собирается сбегать и готов взаимодействовать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Его адвокаты просили о домашнем аресте в квартире, где он является собственником: там он проживает с несовершеннолетним сыном.

Особняк на Рублёвке и рестораны в центре Москвы: Как живёт семья главы "Военторга"
Особняк на Рублёвке и рестораны в центре Москвы: Как живёт семья главы "Военторга"

Напомним, что о задержании руководителя "Военторга" сообщили 1 августа. Ему вменяют хищение средств при исполнении госконтрактов для Министерства обороны в особо крупном размере. Речь идёт о поставках армейских "несессоров". В деле фигурируют лица из разных регионов России. Их имущество было арестовано. Подробнее о том, как красиво живёт Владимир Павлов и его семья, — в материале Life.ru.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров