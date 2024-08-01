Гендиректора "Военторга" Владимира Павлова отправили в СИЗО на два месяца
Гендиректора "Военторга" Владимира Павлова отправили в СИЗО на два месяца. Во время заседания в Мещанском суде он закрыл лицо от журналистов.
Гендиректор "Военторга" Владимир Павлов во время заседания в Мещанском суде закрыл лицо от журналистов. Видео © Life.ru
Павлов заявил, что ни одного факта своей вины не увидел ни по документам, ни по показаниям свидетелей. У гендиректора "Военторга" 4 детей и 5 внуков, по его словам, ему 67 лет и он никуда не собирается сбегать и готов взаимодействовать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Его адвокаты просили о домашнем аресте в квартире, где он является собственником: там он проживает с несовершеннолетним сыном.
Напомним, что о задержании руководителя "Военторга" сообщили 1 августа. Ему вменяют хищение средств при исполнении госконтрактов для Министерства обороны в особо крупном размере. Речь идёт о поставках армейских "несессоров". В деле фигурируют лица из разных регионов России. Их имущество было арестовано. Подробнее о том, как красиво живёт Владимир Павлов и его семья, — в материале Life.ru.
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