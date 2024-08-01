Гендиректора "Военторга" Владимира Павлова отправили в СИЗО на два месяца

Павлов заявил, что ни одного факта своей вины не увидел ни по документам, ни по показаниям свидетелей. У гендиректора "Военторга" 4 детей и 5 внуков, по его словам, ему 67 лет и он никуда не собирается сбегать и готов взаимодействовать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Его адвокаты просили о домашнем аресте в квартире, где он является собственником: там он проживает с несовершеннолетним сыном.