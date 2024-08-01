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1 августа, 13:35

Гендиректор "Военторга" Павлов отказался признавать вину по делу о хищениях

Гендиректор "Военторга" Владимир Павлов отказался признавать вину по делу о хищениях во время судебного заседания об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Гендиректор "Военторга" во время судебного заседания. Видео © Life.ru

Павлов утверждает, что его вину невозможно доказать ни по одному из документов, предоставленных свидетелями. Также гендиректор "Военторга" заявил, что готов помочь в расследовании. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее суд отправил Павлова в СИЗО.

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Напомним, о задержании руководителя "Военторга" сообщили 1 августа. Ему вменяют хищение средств при исполнении госконтрактов для Министерства обороны в особо крупном размере. Речь идёт о поставках армейских "несессоров". В деле фигурируют лица из разных регионов России. Их имущество было арестовано. Подробнее о том, как красиво живёт Владимир Павлов и его семья, — в материале Life.ru.

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Life.ru

Мария Любицкая
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