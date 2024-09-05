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5 сентября, 16:42

Задержан автор самого провального фильма в истории российского кино

Режиссера Алексея Петрухина задержан за посредничество во взятке

Кинорежиссёр и продюсер Алексей Петрухин. Обложка © Kinopoisk

Кинорежиссёр и продюсер Алексей Петрухин. Обложка © Kinopoisk

Правоохранители задержали автора самого провального фильма в истории современного российского кинематографа Алексея Петрухина. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, кинорежиссёра и продюсера поймали на посредничестве при даче взятки. На время следствия Петрухину запрещён ряд определённых действий.

Алексей Петрухин. Фото © Mash

Алексей Петрухин. Фото © Mash

В 2019 году Петрухин, будучи главой компании «Русская фильм группа» взял у государства почти 300 миллионов на съёмку фильма «Тайны печати дракона», в котором снялись такие культовые актёры, как Арнольд Шварцнегер, Джеки Чан и Рутгер Хауэр. Годом позднее «Фонд кино« потребовал за провальную киноленту возмещение средств в размере 180 миллионов рублей с процентами. Общая сумма составила — 222 миллиона. Затем добавился ещё 91 миллион невозвратной части бюджета. Таким образом к 13 октября 2020 года ведомство увеличило иск до 313 миллионов.

Примечательно, что в фильмографии Петрухина есть и крайне успешные фильмы. Так, например, кинолента «Вий» стала самой кассовой в 2014 году.

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Мария Любицкая
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