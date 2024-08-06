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Регион
6 августа, 13:07

Жена блогера Портнягина стала фигурантом дела о даче взятки в крупном размере

Дмитрий и Екатерина Портнягины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / portnyagin

Дмитрий и Екатерина Портнягины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / portnyagin

Жена бизнес-коуча и блогера Дмитрия Портнягина (известен как Трансформатор) Екатерина стала фигурантом уголовного дела о посредничестве в передаче взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

"Екатерина Портнягина подозревается по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере)", — говорится в документе.

В настоящее время Портнягиной назначен запрет определённых действий по решению Тверского районного суда Москвы. При этом её адвокат Анастасия Селиванова ранее опровергла информацию о задержании Екатерины. Она также не стала комментировать статус своего доверителя по делу.

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Как сообщал Life.ru, сам Дмитрий Портнягин тоже ранее стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Во время разбирательств его жена была подозреваемой. Позже СК подтвердил, что супруги полностью возместили ущерб, причинённый государству, однако уголовное дело прекращено не было. По версии следствия, с 2018 по 2020 год они скрыли от уплаты налоги в размере 124 миллионов рублей. Кроме того, образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.

Наталья Демьянова
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