Суд приговорил режиссёра Ивана Вырыпаева к 7,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках об армии и приговорили к 7,5 года колонии заочно. Соответствующее решение вынес Басманный районный суд Москвы.

Отбывать наказание Вырыпаев должен в колонии общего режима. Также ему в течение четырёх лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции режиссёра в Россию или с момента задержания на территории РФ.