Суд приговорил режиссёра Ивана Вырыпаева к 7,5 года колонии за фейки о ВС РФ
Иван Вырыпаев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках об армии и приговорили к 7,5 года колонии заочно. Соответствующее решение вынес Басманный районный суд Москвы.
"Столичный суд провозгласил приговор заочно режиссёру Ивану Вырыпаеву. Приговором Басманного районного суда города Москвы Вырыпаев Иван Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК.РФ", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Отбывать наказание Вырыпаев должен в колонии общего режима. Также ему в течение четырёх лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции режиссёра в Россию или с момента задержания на территории РФ.
Напомним, проживающего в Польше Вырыпаева заочно арестовали 17 мая 2023 года. Компанию ему составил продюсер Александр Роднянский*. В декабре того же года режиссёра признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, и приговорили к восьми годам колонии. Однако в июле Мосгорсуд отменил приговор в связи с нарушениями при рассмотрении дела.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.