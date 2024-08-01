СК просит ареста для экс-адвоката Новикова* по засекреченному делу

СК просит Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовать троих россиян по делу о госизмене, следует из информации в картотеке на сайте суда. Один из обвиняемых — бывший адвокат Илья Новиков*, сообщает РИА "Новости".

"Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А. С., Волобуева И. М., Новикова И. С*.", — сказано в картотеке.

Подробности уголовного дела не разглашаются из-за грифа секретности.