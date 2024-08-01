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1 августа, 13:38

СК просит ареста для экс-адвоката Новикова* по засекреченному делу

СК просит арестовать экс-адвоката Новикова* и ещё двух россиян за госизмену

Илья Новиков*. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Илья Новиков*. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

СК просит Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовать троих россиян по делу о госизмене, следует из информации в картотеке на сайте суда. Один из обвиняемых — бывший адвокат Илья Новиков*, сообщает РИА "Новости".

"Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А. С., Волобуева И. М., Новикова И. С*.", — сказано в картотеке.

Подробности уголовного дела не разглашаются из-за грифа секретности.

Напомним, 14 февраля суд заочно арестовал Илью Новикова* по статье о фейках о ВС России. Экс-адвокат в своё время записался в киевскую тероборону. Параллельно он активно распространял фейки о провокации в Буче. Экспертиза установила, что в высказываниях Новикова* есть мотив политической ненависти и вражды. По этому делу 11 июня суд приговорил Новикова* к 8,5 года колонии.

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* Внесён в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Демьянова
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