Суд отменил приговор режиссёру Вырыпаеву за фейки о Вооружённых силах РФ

Московский городской суд отменил приговор режиссёру Ивану Вырыпаеву, которого ранее собирались отправить в исправительную колонию общего режима на восемь лет за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Дело будет пересмотрено судом первой инстанции.