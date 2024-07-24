Суд отменил приговор режиссёру Вырыпаеву за фейки о Вооружённых силах РФ
Режиссёр Иван Вырыпаев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Московский городской суд отменил приговор режиссёру Ивану Вырыпаеву, которого ранее собирались отправить в исправительную колонию общего режима на восемь лет за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Дело будет пересмотрено судом первой инстанции.
"Приговор Басманного районного суда Москвы в отношении Вырыпаева И. А. отменён апелляцией в связи с нарушениями при рассмотрении дела", — сказано на сайте учреждения.
Проживающий в Польше Вырыпаев был заочно арестован 17 мая 2023 года. Компанию ему составил продюсер Александр Роднянский*. В декабре того же года режиссёра признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, и приговорили к восьми годам колонии.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.