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24 июля, 02:36

Суд отменил приговор режиссёру Вырыпаеву за фейки о Вооружённых силах РФ

Режиссёр Иван Вырыпаев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Режиссёр Иван Вырыпаев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Московский городской суд отменил приговор режиссёру Ивану Вырыпаеву, которого ранее собирались отправить в исправительную колонию общего режима на восемь лет за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Дело будет пересмотрено судом первой инстанции.

"Приговор Басманного районного суда Москвы в отношении Вырыпаева И. А. отменён апелляцией в связи с нарушениями при рассмотрении дела", — сказано на сайте учреждения.

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Проживающий в Польше Вырыпаев был заочно арестован 17 мая 2023 года. Компанию ему составил продюсер Александр Роднянский*. В декабре того же года режиссёра признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, и приговорили к восьми годам колонии.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Илья Пушкарев
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