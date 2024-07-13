В Пакистане суд отменил приговор экс-премьеру Хану по делу о незаконном браке

Окружной суд Исламабада отменил приговор экс-премьеру Пакистана Имрану Хану и его супруге Бушре Биби по делу о незаконной женитьбе. По предварительным данным, теперь политик может выйти на свободу, так как все обвинительные вердикты прекратили действие. Судья отметил, что бывшего премьера освободят, если на него нет действующих ордеров на арест.

"Если они не разыскиваются по другому делу, то в таком случае основатель "Движения за справедливость" и Бушра Биби должны быть немедленно освобождены", — цитирует судью газета Dawn.