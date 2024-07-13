В Пакистане суд отменил приговор экс-премьеру Хану по делу о незаконном браке
Окружной суд Исламабада отменил приговор экс-премьеру Пакистана Имрану Хану и его супруге Бушре Биби по делу о незаконной женитьбе. По предварительным данным, теперь политик может выйти на свободу, так как все обвинительные вердикты прекратили действие. Судья отметил, что бывшего премьера освободят, если на него нет действующих ордеров на арест.
"Если они не разыскиваются по другому делу, то в таком случае основатель "Движения за справедливость" и Бушра Биби должны быть немедленно освобождены", — цитирует судью газета Dawn.
3 февраля 2024 г. гражданский суд приговорил Имрана Хана и его жену к семи годам тюрьмы за женитьбу до истечения иддата (периода после развода или смерти мужа, в течение которого нельзя выходить замуж). Кстати, в суд подал экс-супруг Биби, с которым женщина решила прекратить отношения.
Напомним, в августе прошлого года Хан получил три года тюрьмы за продажу ценностей из государственной сокровищницы. К слову, после 2022 года, когда премьер был освобождён от должности, в отношении него завели десятки уголовных дел. Это привело к массовым протестам в стране. Позже стало известно, что ему дали ещё 10 лет за нарушение государственной тайны. После суд приговорил политика к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции и продаже иностранных подарков. Ранее несколько других приговоров были отменены или было приостановлено их исполнение.
ТАСС / EPA / RAHAT DAR