Экс-премьера Пакистана приговорили к трём годам тюрьмы

"В субботу суд Исламабада постановил, что обвинения против председателя PTI Имрана Хана по делу тошаханы были доказаны, и приговорил бывшего премьер-министра к трём годам тюремного заключения", — сказано в сообщении.

Напомним, на посту премьер-министра Пакистана Имран Хан был с 2018 по 2022 год, когда парламент вынес ему вотум недоверия и освободил от должности. Также политика признали виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице, и в сокрытии полученных подарков. Всего против Хана завели десятки уголовных дел, что привело к массовым акциям протеста. Задержали его 9 мая с третьей попытки.