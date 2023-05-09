Экс-премьера Пакистана задержали хитростью с третьей попытки
Geo TV: Сотрудники МВД Пакистана задержали бывшего премьер-министра Имрана Хана
Сотрудники МВД Пакистана с третьей попытки задержали бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Кадры задержания бывшего премьер-министр Пакистана Имрана Хана. Видео © Geo TV
Задержание произошло в здании Высокого суда Исламабада, куда Хана позвали, чтобы внести залог по нескольким делам, возбуждённым против него. К зданию были стянуты десятки правоохранителей в серьёзной экипировке с оружием и дубинками. В их окружении бывшего премьера увезли на чёрном пикапе.
Оппозиционная партия Пакистана "Движение за справедливость" призвала своих сторонников выйти на митинг на Либерти Чоук в Лахоре в связи с арестом политика.
Имрану Хану 70 лет. Должность премьер-министра Пакистана он занимал с 2018-го по 2022 год. 10 апреля прошлого года парламент страны вынес политику вотум недоверия, и он был освобождён от должности. Также ему запретили избираться в федеральный и региональные законодательные органы в течение пяти лет. Хана признали виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Пакистана, а также в сокрытии полученных подарков. Против экс-премьера завели десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков. Это, в свою очередь, привело к массовым акциям протеста.
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