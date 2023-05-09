Экс-премьера Пакистана задержали хитростью с третьей попытки

Задержание произошло в здании Высокого суда Исламабада, куда Хана позвали, чтобы внести залог по нескольким делам, возбуждённым против него. К зданию были стянуты десятки правоохранителей в серьёзной экипировке с оружием и дубинками. В их окружении бывшего премьера увезли на чёрном пикапе.

Имрану Хану 70 лет. Должность премьер-министра Пакистана он занимал с 2018-го по 2022 год. 10 апреля прошлого года парламент страны вынес политику вотум недоверия, и он был освобождён от должности. Также ему запретили избираться в федеральный и региональные законодательные органы в течение пяти лет. Хана признали виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Пакистана, а также в сокрытии полученных подарков. Против экс-премьера завели десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков. Это, в свою очередь, привело к массовым акциям протеста.