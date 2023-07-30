На съезде партии в Пакистане произошёл взрыв, погибло не менее 35 человек

В провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане во время съезда партии "Собрание исламских священнослужителей" террорист-смертник устроил взрыв, в результате погибло минимум 35 человек. По данным Geo News, свыше 200 человек ранены — их доставили в больницу.

На съезде партии в Пакистане произошёл взрыв. Видео © Twitter / Espíritu Templario News / Bala

Случилось это примерно в 14:00 мск внутри одного из зданий, когда один из партийных лидеров выступал перед сторонниками, которых в тот момент было около 400. Лидер партии Хафиз Хамдулла отметил, что не смог присутствовать на съезде по личным причинам, и призвал сторонников партии сдавать кровь для помощи пострадавшим. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф поручил начать расследование и найти виновных.