На съезде партии в Пакистане произошёл взрыв, погибло не менее 35 человек
В провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане во время съезда партии "Собрание исламских священнослужителей" террорист-смертник устроил взрыв, в результате погибло минимум 35 человек. По данным Geo News, свыше 200 человек ранены — их доставили в больницу.
На съезде партии в Пакистане произошёл взрыв. Видео © Twitter / Espíritu Templario News / Bala
Случилось это примерно в 14:00 мск внутри одного из зданий, когда один из партийных лидеров выступал перед сторонниками, которых в тот момент было около 400. Лидер партии Хафиз Хамдулла отметил, что не смог присутствовать на съезде по личным причинам, и призвал сторонников партии сдавать кровь для помощи пострадавшим. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф поручил начать расследование и найти виновных.
Напомним, ранее в Пакистане премьеру Имрану Хану парламент вынес вотум недоверия и освободил от должности. Позже он был признан виновным в продаже 52 ценностей из государственной сокровищницы, а также в сокрытии полученных подарков. Против Хана завели десятки уголовных дел, что привело к массовым акциям протеста.
Twitter / Espíritu Templario News