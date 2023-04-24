КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

24 апреля, 18:32

Минимум 10 человек погибли при теракте в полицейском участке на севере Пакистана

По меньшей мере 10 человек, в том числе восемь сотрудников правоохранительных органов, погибли и более 20 человек получили ранения в результате теракта, произошедшего в полицейском участке в городе Кабал в Пакистане, сообщает телеканал Geo News.

Кадры из полицейского участка в Пакистане, где произошёл теракт. Видео © Twitter / Daily Scoop TV

По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие самодельное взрывное устройство в отделе полиции по борьбе с терроризмом, из-за чего здание полностью обрушилось. В настоящее время больницы и спасательные службы работают в экстренном режиме, под завалами могут находиться люди. При этом ответственность за теракт пока не взяла ни одна из действующих в Пакистане группировок.

Пострадавшим во время теракта в кафе Петербурга выплатили более 12 млн рублей

Пострадавшим во время теракта в кафе Петербурга выплатили более 12 млн рублей

А ранее днём 24 апреля стало известно, что палестинец устроил теракт в центре Иерусалима, протаранив людей на авто. В результате были ранены пять человек, один из них в тяжёлом состоянии. Сам злоумышленник был застрелен на месте происшествия.

Обложка ©

Twitter / Daily Scoop TV

Наталья Исакова
  • Новости
  • пакистан
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров