Минимум 10 человек погибли при теракте в полицейском участке на севере Пакистана

По меньшей мере 10 человек, в том числе восемь сотрудников правоохранительных органов, погибли и более 20 человек получили ранения в результате теракта, произошедшего в полицейском участке в городе Кабал в Пакистане, сообщает телеканал Geo News.

Кадры из полицейского участка в Пакистане, где произошёл теракт. Видео © Twitter / Daily Scoop TV

По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие самодельное взрывное устройство в отделе полиции по борьбе с терроризмом, из-за чего здание полностью обрушилось. В настоящее время больницы и спасательные службы работают в экстренном режиме, под завалами могут находиться люди. При этом ответственность за теракт пока не взяла ни одна из действующих в Пакистане группировок.