Пострадавшим во время теракта в кафе Петербурга выплатили более 12 млн рублей
В Санкт-Петербурге после теракта 2 апреля в кафе на Университетской набережной единовременную выплату из городского бюджета получили 35 человек, обратившихся за медицинской помощью. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Комитета по социальной политике.
Среди пострадавших 14 человек получили тяжёлые увечья, один — травму средней степени тяжести и 20 — травмы лёгкой степени тяжести. Общая сумма выплат составила 12,5 миллиона рублей: по 250 тысяч рублей — при травме лёгкой степени тяжести, 500 тысяч — при травме тяжёлой или средней степени тяжести.
Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате взрыва Татарский погиб на месте. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Девушка подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Треповой уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием. Как уточняется, защита обжаловала арест Треповой. После задержания Трепову доставили в столичное СИЗО "Лефортово", где она проведёт весь период следствия и суда.
ТАСС / Александр Демьянчук