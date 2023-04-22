Пострадавшим во время теракта в кафе Петербурга выплатили более 12 млн рублей

В Санкт-Петербурге после теракта 2 апреля в кафе на Университетской набережной единовременную выплату из городского бюджета получили 35 человек, обратившихся за медицинской помощью. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Комитета по социальной политике.