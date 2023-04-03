Семья военкора Татарского и раненные при теракте в Петербурге получат компенсации
Беглов: Пострадавшие при теракте в Петербурге получат компенсации в 250 и 500 тысяч рублей
Петербуржцы, пострадавшие при взрыве в кафе Street Food Bar на Университетской набережной, получат от Правительства Санкт-Петербурга компенсации в размере 500 или 250 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. Сумма выплаты будет зависеть от тяжести состояния раненых.
"Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего 1 млн рублей, тяжелораненым — 500 тысяч рублей, остальным — по 250 тысяч рублей", — сказал Беглов.
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Ранее Лайф опубликовал список пострадавших посетителей кафе, которые в момент взрыва находились в помещении. Всего в списке 30 человек. Из них 20 находятся в тяжёлом состоянии. Самой младшей из получивших ранения — 15 лет. Погибший один — военный корреспондент Владлен Татарский.
ТАСС / Александр Демьянчук