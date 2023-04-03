Семья военкора Татарского и раненные при теракте в Петербурге получат компенсации

Петербуржцы, пострадавшие при взрыве в кафе Street Food Bar на Университетской набережной, получат от Правительства Санкт-Петербурга компенсации в размере 500 или 250 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. Сумма выплаты будет зависеть от тяжести состояния раненых.

"Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего 1 млн рублей, тяжелораненым — 500 тысяч рублей, остальным — по 250 тысяч рублей", — сказал Беглов.