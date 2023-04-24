Палестинец устроил теракт в центре Иерусалима, протаранив людей на авто
Автомобиль въехал в толпу в центре Иерусалима, водитель нейтрализован
Автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей в центре Иерусалима. По предварительным данным, ранены пять человек, один из них в тяжёлом состоянии.
"Подозреваемый был нейтрализован, на место происшествия были вызваны большие силы полиции. Более подробная информация будет предоставлена позже", — сообщает пресс-служба полиции Израиля.
По данным газеты Time of Israel, водителя автомобиля застрелил гражданский. Атаку совершил 39-летний палестинец, отец пятерых детей, проживавший в Восточном Иерусалиме. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже назвал произошедшее терактом.
Ранее Лайф сообщал, что в Иерусалиме предотвратили готовившуюся в дни Песаха кровавую резню. В ходе допроса выяснилось, что 37-летний задержанный палестинец хотел убить случайных прохожих ножом, который он взял в ресторане, где работает поваром.
Twitter / 1717Bazz