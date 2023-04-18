Главе Минфина Израиля прислали письмо со свастикой в День памяти жертв холокоста

Глава Минфина Израиля Бецалел Смотрич в День памяти жертв холокоста получил письмо со свастикой и нацистской символикой, сообщает Arutz Sheva.

"Хорошо вам поддерживать исторические циклы: жертва становится мучителем, становится… Готовы ли вы к тому, что это колесо сделает ещё один оборот?" — приводит издание текст послания.

По данным журналистов, государственная служба безопасности уже занялась расследованием инцидента. В скором времени будет направлено соответствующее заявление в полицию.