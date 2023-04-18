КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 14:59

Главе Минфина Израиля прислали письмо со свастикой в День памяти жертв холокоста

Глава Минфина Израиля Бецалел Смотрич в День памяти жертв холокоста получил письмо со свастикой и нацистской символикой, сообщает Arutz Sheva.

"Хорошо вам поддерживать исторические циклы: жертва становится мучителем, становится… Готовы ли вы к тому, что это колесо сделает ещё один оборот?" — приводит издание текст послания.

По данным журналистов, государственная служба безопасности уже занялась расследованием инцидента. В скором времени будет направлено соответствующее заявление в полицию.

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Ранее Лайф сообщал, что в Иерусалиме предотвратили готовившуюся в дни Песаха кровавую резню. В ходе допроса выяснилось, что 37-летний задержанный палестинец хотел убить случайных прохожих ножом, который он взял в ресторане, где работает поваром.

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Unsplash

Наталья Исакова
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