Главе Минфина Израиля прислали письмо со свастикой в День памяти жертв холокоста
Глава Минфина Израиля Бецалел Смотрич в День памяти жертв холокоста получил письмо со свастикой и нацистской символикой, сообщает Arutz Sheva.
"Хорошо вам поддерживать исторические циклы: жертва становится мучителем, становится… Готовы ли вы к тому, что это колесо сделает ещё один оборот?" — приводит издание текст послания.
По данным журналистов, государственная служба безопасности уже занялась расследованием инцидента. В скором времени будет направлено соответствующее заявление в полицию.
Ранее Лайф сообщал, что в Иерусалиме предотвратили готовившуюся в дни Песаха кровавую резню. В ходе допроса выяснилось, что 37-летний задержанный палестинец хотел убить случайных прохожих ножом, который он взял в ресторане, где работает поваром.
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