Бывшему премьеру Пакистана вынесли третий обвинительный приговор
Экс-премьер Пакистана Хан и его жена приговорены к 14 годам тюрьмы за коррупцию
Экс-премьер Пакистана Имран Хан. Обложка © Getty Images / EuropaNewswire / Gado
Суд Пакистана приговорил бывшего премьера страны Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции и продаже иностранных подарков. Об этом сообщает местная газета Dawn.
"Сегодняшний приговор для Имрана третий. Приговор вынесен за восемь дней до всеобщих выборов 8 февраля", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера Лайф сообщал, что суд приговорил политика, вице-председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" и экс-руководителя МИД страны Шаха Мехмуда Куреши к десяти годам тюрьмы по обвинению в нарушении государственной тайны.
А в августе прошлого года Хан получил три года тюрьмы за продажу ценностей из государственной сокровищницы. Примечательно, что после 2022 года, когда премьер был освобождён от должности, в отношении него завели десятки уголовных дел. Всё это привело к массовым акциям протеста в стране. Задержать экс-премьера удалось только с третьей попытки.