Бывшему премьеру Пакистана вынесли третий обвинительный приговор

Суд Пакистана приговорил бывшего премьера страны Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции и продаже иностранных подарков. Об этом сообщает местная газета Dawn.

"Сегодняшний приговор для Имрана третий. Приговор вынесен за восемь дней до всеобщих выборов 8 февраля", — говорится в сообщении.