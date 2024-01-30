Суд Пакистана приговорил экс-премьера Хана к 10 годам тюрьмы за госизмену
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Обложка © ТАСС / AP / K.M. Chaudary
Суд Пакистана приговорил бывшего премьер-министра страны и главу оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана, а также вице-председателя ДЗС и экс-руководителя МИД страны Шаха Мехмуда Курешки к десяти годам тюрьмы по обвинению в нарушении государственной тайны. Об этом говорится в материале телеканала Geo TV.
Вердикт в присутствии подсудимых огласил судья специального суда в тюрьме Адиала в Равалпинди. Дело связано с обвинениями в том, что экс-премьер обнародовал содержание секретной телеграммы, направленной послом страны в Вашингтоне правительству в Исламабаде.
Это уже второй обвинительный приговор, который вынесли основателю ДЗС за последнее время. Ранее бывшего премьер-министра Пакистана приговорили к трём годам лишения свободы за продажу ценностей из государственной сокровищницы — тошаханы.
Посту премьер Хан занимал в период с 2018 по 2022 год. Тогда парламент вынес ему вотум недоверия и освободил от должности. Помимо этого, политика признали виновным в продаже 52 драгоценностей и в сокрытии полученных подарков. В отношении него были заведены десятки уголовных дел, что привело к массовым акциям протеста. Его задержали 9 мая 2023 года, причём лишь с третьей попытки.