Суд Пакистана приговорил экс-премьера Хана к 10 годам тюрьмы за госизмену

Суд Пакистана приговорил бывшего премьер-министра страны и главу оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана, а также вице-председателя ДЗС и экс-руководителя МИД страны Шаха Мехмуда Курешки к десяти годам тюрьмы по обвинению в нарушении государственной тайны. Об этом говорится в материале телеканала Geo TV.

Вердикт в присутствии подсудимых огласил судья специального суда в тюрьме Адиала в Равалпинди. Дело связано с обвинениями в том, что экс-премьер обнародовал содержание секретной телеграммы, направленной послом страны в Вашингтоне правительству в Исламабаде.