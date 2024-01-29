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29 января, 16:30

Суд во Франции ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона

Ален Делон. Обложка © ТАСС / APS-Medias / ABACA / Reynaud Julien

Ален Делон. Обложка © ТАСС / APS-Medias / ABACA / Reynaud Julien

Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона, сообщил телеканал BFM TV. Теперь актёр может по-прежнему принимать самостоятельные решения, однако за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости. Ответственность за Делона будет назначена судом доверенному лицу, которое также должно помогать актёру с медицинским обслуживанием. Пока доверенное лицо не уточняется.

"Это очень радостное решение", — заявил Франк Бертон, адвокат дочери актёра Анушки Делон.

В последнее время здоровье Делона стало проблемой для его семьи и близких. Его сын обратился в прокуратуру, сказав, что сестра злоупотребляла отцовской слабостью. В то же время партнёрша Делона обвинила его детей в попытке убийства актёра. Для принятия решения звезду "Зорро" отправили на медицинское освидетельствование.

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А ранее Лайф сообщал, что звезда фильма "50 оттенков серого" — Джейми Дорнан — экстренно госпитализирован в Португалии из-за ядовитых гусениц. Вместе с ним в больницу попал его друг — журналист Гордон Смарт. По данным издания, Дорнан и Смарт играли в гольф и в какой-то момент почувствовали симптомы, похожие на сердечный приступ: покалывание в левой части груди, учащённый пульс, онемение конечностей.

Александра Мышляева
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