У звезды "50 оттенков серого" случился "сердечный приступ" из-за ядовитых гусениц
Daily Mail: Актёр Дорнан попал в больницу в Португалии из-за ядовитых гусениц
Джейми Дорнан. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss / Invision
Звезда фильма "50 оттенков серого" — Джейми Дорнан — экстренно госпитализирован в Португалии из-за ядовитых гусениц. Как сообщает газета Daily Mail, вместе с 41-летним британским актёром в больницу попал его друг — журналист Гордон Смарт.
По данным издания, Дорнан и Смарт играли в гольф и в какой-то момент почувствовали симптомы, похожие на сердечный приступ: покалывание в левой части груди, учащённый пульс, онемение конечностей. В итоге обоих приятелей забрали в больницу. После ряда исследований медики сообщили, что боли в грудной клетке вызвали ядовитые гусеницы, которые водятся на юге Португалии. Эти насекомые способны убивать животных, а также провоцировать у людей симптомы, напоминающие сердечный приступ. На данный момент актёр и его друг вернулись в отель, за ними продолжают наблюдать специалисты.
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