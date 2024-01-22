У звезды "50 оттенков серого" случился "сердечный приступ" из-за ядовитых гусениц

По данным издания, Дорнан и Смарт играли в гольф и в какой-то момент почувствовали симптомы, похожие на сердечный приступ: покалывание в левой части груди, учащённый пульс, онемение конечностей. В итоге обоих приятелей забрали в больницу. После ряда исследований медики сообщили, что боли в грудной клетке вызвали ядовитые гусеницы, которые водятся на юге Португалии. Эти насекомые способны убивать животных, а также провоцировать у людей симптомы, напоминающие сердечный приступ. На данный момент актёр и его друг вернулись в отель, за ними продолжают наблюдать специалисты.