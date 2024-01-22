Регион

Уведомления отключены

22 января, 16:54

У звезды "50 оттенков серого" случился "сердечный приступ" из-за ядовитых гусениц

Daily Mail: Актёр Дорнан попал в больницу в Португалии из-за ядовитых гусениц

Джейми Дорнан. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss / Invision

Джейми Дорнан. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss / Invision

Звезда фильма "50 оттенков серого" — Джейми Дорнан — экстренно госпитализирован в Португалии из-за ядовитых гусениц. Как сообщает газета Daily Mail, вместе с 41-летним британским актёром в больницу попал его друг — журналист Гордон Смарт.

По данным издания, Дорнан и Смарт играли в гольф и в какой-то момент почувствовали симптомы, похожие на сердечный приступ: покалывание в левой части груди, учащённый пульс, онемение конечностей. В итоге обоих приятелей забрали в больницу. После ряда исследований медики сообщили, что боли в грудной клетке вызвали ядовитые гусеницы, которые водятся на юге Португалии. Эти насекомые способны убивать животных, а также провоцировать у людей симптомы, напоминающие сердечный приступ. На данный момент актёр и его друг вернулись в отель, за ними продолжают наблюдать специалисты.

Ранее Лайф писал, что в Бразилии после укуса паука умер 28-летний певец Дарлин Мораис. После нападения членистоногого артист начал жаловаться на общую слабость. Со временем ему становилось всё хуже и хуже — и врачи были попросту бессильны.

Победившей рак герцогине Йоркской снова поставили неутешительный диагноз
Победившей рак герцогине Йоркской снова поставили неутешительный диагноз
Наталья Исакова
  • Новости
  • португалия
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров