Победившей рак герцогине Йоркской снова поставили неутешительный диагноз

У бывшей супруги британского принца Эндрю Сары Фергюсон обнаружили злокачественную меланому. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя герцогини Йоркской. Причём неутешительный диагноз ей поставили спустя всего несколько месяцев после победы над раком груди.

"У герцогини Йоркской была выявлена злокачественная меланома. Врач-дерматолог изучил несколько образований-родинок. Одна из них оказалась раковая", — приводит телеканал слова представителя 64-летней Фергюсон.

Несмотря на обстоятельства, герцогиня Йоркская не отчаивается. Сейчас ей проводят дополнительные анализы, чтобы убедиться в том, что болезнь была обнаружена на ранней стадии. Исходя из результатов исследования Фергюсон уже назначат терапию.

Напомним, принц Эндрю и Сара Фергюсон развелись в 1996 году. Фергюсон по-прежнему остаётся герцогиней Йоркской, так как с тех пор не выходила замуж.