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16 июля, 23:34

СМИ раскрыли необычный транспорт принца Уильяма для поездок к королю-отцу

The Sun: Принц Уильям ездит в Виндзорский замок к Карлу III на электросамокате

Принц Уильям добирается на электросамокате до Виндзорского замка, в котором живёт его отец Карл III. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

41-летний наследник британского престола, который около года назад переехал с семьёй в коттедж Аделаида на территории Виндзора, проезжает расстояние в три-четыре километра на электросамокате, чтобы встретиться с монархом. Какой именно моделью пользуется принц Уильям, неизвестно.

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Ранее Лайф рассказывал, как дети принца Уильяма на коронации Карла III умилили пользователей кривляниями. Особо выделился уже известный подобным поведением принц Луи.

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Юлия Коновалова
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