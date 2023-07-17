СМИ раскрыли необычный транспорт принца Уильяма для поездок к королю-отцу
The Sun: Принц Уильям ездит в Виндзорский замок к Карлу III на электросамокате
Принц Уильям добирается на электросамокате до Виндзорского замка, в котором живёт его отец Карл III. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники.
41-летний наследник британского престола, который около года назад переехал с семьёй в коттедж Аделаида на территории Виндзора, проезжает расстояние в три-четыре километра на электросамокате, чтобы встретиться с монархом. Какой именно моделью пользуется принц Уильям, неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал, как дети принца Уильяма на коронации Карла III умилили пользователей кривляниями. Особо выделился уже известный подобным поведением принц Луи.