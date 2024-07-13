В Эквадоре суд приговорил соучастников убийства кандидата в президенты к 34 годам тюрьмы
В Эквадоре суд вынес приговор соучастникам убийства кандидата в президенты
Убитый кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Обложка © Wikipedia
В Эквадоре к 34 годам и 8 месяцам лишения свободы приговорили двух соучастников убийства кандидата на пост президента этого латиноамериканского государства Фернандо Вильявисенсио. Как пишет на своей странице в социальной сети Х генеральная прокуратура страны, соответствующее решение вынес суд по уголовным делам Эквадора.
"На основании представленных прокуратурой доказательств судьи единогласно признали виновным Карлоса Эдвина А. Л. как соучастника убийства Фернандо Вильявисенсио и приговорили его к 34 годам и 8 месяцам лишения свободы <...>. Уголовный суд назначил такое же наказание Лауре Дайянаре К. В., которая была признана соучастницей убийства", — сообщает ведомство.
Помимо этого, сообщается, что к тюремному заключению приговорили ещё троих пособников. Они проведут за решёткой 12 лет.
Напомним, в прошлом году Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито. Впоследствии местные правоохранительные органы задержали шестерых подозреваемых в убийстве политического деятеля.