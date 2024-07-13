В Эквадоре суд приговорил соучастников убийства кандидата в президенты к 34 годам тюрьмы

В Эквадоре к 34 годам и 8 месяцам лишения свободы приговорили двух соучастников убийства кандидата на пост президента этого латиноамериканского государства Фернандо Вильявисенсио. Как пишет на своей странице в социальной сети Х генеральная прокуратура страны, соответствующее решение вынес суд по уголовным делам Эквадора.

"На основании представленных прокуратурой доказательств судьи единогласно признали виновным Карлоса Эдвина А. Л. как соучастника убийства Фернандо Вильявисенсио и приговорили его к 34 годам и 8 месяцам лишения свободы <...>. Уголовный суд назначил такое же наказание Лауре Дайянаре К. В., которая была признана соучастницей убийства", — сообщает ведомство.